Умєров: Країни-учасники IT-коаліції надали допомоги ЗСУ на 1.1 млрд євро

Країни-учасники IT-коаліції під координацією Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA) у 2024–2025 роках надали Збройним силам України 1.1 млрд євро у фінансовій та матеріальній формах.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За його словами, тільки від початку цього року Сили оборони отримали три окремі поставки - на 3.3 млн євро, 7.5 млн євро та майже 2 млн євро.
Ці інвестиції будуть спрямовані на захищений та стабільний зв’язок на полі бою, масштабування бойової системи DELTA, розвиток цифрового реєстру "Оберіг" та удосконалення застосунків “Армія+” і “Резерв+”.
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