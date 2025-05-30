У випадку ухвалення росією "неправильного рішення продовжувати катастрофічну війну" США можуть вийти з переговорів

Сполучені Штати Америки розглядають можливість виходу з переговорів щодо встановлення миру в Україні у випадку ухвалення росією "неправильного рішення продовжувати катастрофічну війну". Про це під час засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй заявив виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі, повідомляє УНН.
За його словами, якщо росія продовжить війну в Україні, переговорні зусилля зі сторони Вашингтона можуть бути припинені.
"Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату", - сказав американський дипломат.
Він підкреслив, що президент США Дональд Трамп чітко окреслив бажання Вашингтона співпрацювати з росією, зокрема над мирною ініціативою, адже запропонована зараз угода є найкращим можливим результатом для рф, і російський диктатор путін повинен її схвалити.
"Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки", - додав Келлі.
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