Глава СБУ: росія втратила третину стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування

Унаслідок ударів дронами було уражено 41 російський літак, зокрема А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки.
Глава СБУ Василь Малюк зазначив, що президент України особисто контролював хід спецоперації. Спецслужба готувала спецоперацію «Павутина» понад півтора року.
Дрони уразили цілі відразу на чотирьох військових аеродромах рф: «Бєлая», «Дягілево», «Оленья» та «Іваново». Йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Орієнтовані втрати сягають понад $7 млрд.
За словами Малюка, спецоперація відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичного погляду. Спочатку СБУ переправила до росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.
Глава СБУ наголосив, що спецслужба атакувала абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Всі учасники операції перебувають в Україні.
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