Зеленський: У нас є дефіцит газу

В Україні може бути дефіцит газу через масовані атаки росії по газосховищах та інфраструктурі видобутку. Тривають переговори з Норвегією щодо постачання.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
"У нас є дефіцит. Не хочу зараз говорити, на яку суму. На велику суму. Ми переживаємо. Це через те, що були масовані атаки по газосховищах і також по видобутку, по інфраструктурі видобутку газу. Це було з осені минулого року, ми втратили якісь можливості, вони відновлюються", - розповів Зеленський.
За словами президента, він домовився з міністром енергетики Германом Галущенком шукати можливості, "як закрити дефіцит, який може бути, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення".
"Є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. На млрд євро, ми говоримо про такий об'єм, про який я говорю з норвезьким прем'єр-міністром", - додав Зеленський.
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