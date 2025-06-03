НБУ: У травні було продано на 30% більше валюти, ніж у квітні

У травні НБУ продав на 30% більше валюти, ніж у квітні, інтенсифікуючи валютні інтервенції для стабілізації курсу гривні. Про це пише УНН із посиланням на Національний банк України.
НБУ помітно збільшив обсяги своїх валютних інтервенцій, що означає інтенсифікацію продажу валюти на міжбанківському ринку. У травні на ринок було продано на 30% більше валюти, аніж у квітні, свідчать дані з сайту фінрегулятора.
Порівняно з травнем 2024 року, обсяги валютних інтервенцій Національного банку зменшилися на 4,8%, що становить $149 млн.
Водночас обсяг чистого продажу доларів з валютних резервів для стабілізації гривні зріс на $662 млн – з $2,26 млрд до $2,92 млрд. Натомість обсяги купівлі валюти НБУ зменшилися протягом місяця – з $18 млн у квітні до лише $1 млн у травні.
Упродовж останнього тижня травня валютні інтервенції НБУ збільшилися на 5,7%, або на $35 млн, і сягнули $653,2 млн порівняно з попереднім тижнем. При цьому, на початку тижня сальдо між продажем і купівлею валюти на готівковому ринку залишалося позитивним – $4,5 млн із суботи до понеділка. Однак уже з вівторка воно стало від’ємним, збільшившись з $1 млн до $13,1 млн у четвер.
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