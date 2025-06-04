НСЗУ: З початку року з медзакладів первинної медичної допомоги звільнилося 989 лікарів

З початку року з медзакладів первинної медичної допомоги звільнилося 989 лікарів, проте понад 40% з них повернулися в медичну систему.
Про це в інтервʼю Укрінформу розповіла очільниця Національної служби здоровʼя (НСЗУ) Наталія Гусак.
«З ЕСОЗ ми бачимо, що тільки за 2025 рік 989 лікарів первинки звільнились. 418 з них, а це 42% зі звільнених, повернулися в медичну систему, але вже в інший заклад або в приватну практику», - сказала Гусак.
За її словами, медичні заклади почали звільняти лікарів після того, як НСЗУ провела перевірку щодо того, скільки лікарів первинної медичної допомоги перебувають за кордоном, проте отримують кошти від НСЗУ за надання медпослуг пацієнтам в Україні.
«На початку цього року ми озвучили, що будемо перевіряти через систему «Аркан» лікарів на виїзд за кордон. Ми уже маємо перші офіційні результати. За результатами першої верифікації було виявлено, що 587 лікарів «первинки» впродовж 2024 і початку 2025 року перебували на території України менше 270 днів. Коли ми оголосили, що розпочнемо перевірки за такими випадками, надавачі медичних послуг (медзаклади – ред.) почали звільняти саме таких лікарів», - розповіла Гусак.
Вона зауважила, що впродовж 2024 року медичні заклади отримували кошти за ті декларації, які пацієнти уклали з цими лікарями.
«І зараз ми розпочинаємо моніторинг виконання умов договору з цими лікарями. Є випадки, коли лікарі перебували весь рік за кордоном, при цьому вносили в електронну систему охорони здоров'я дані, що вони надають медичні послуги в Україні. Тому ця історія буде мати продовження. Зрозуміло, що ці лікарі виїхали не з доброї волі, але водночас НСЗУ як інституція має розуміти, що отримував пацієнт, який не мав фізичного доступу до свого лікаря», - наголосила очільниця НСЗУ.
Вона пояснила, що пацієнти таких лікарів, зокрема, не мали можливості отримати фізичний огляд, а відтак - рецепт, наприклад, на антибіотики у випадку інфекційного захворювання тощо.
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