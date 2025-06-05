Корпорація Microsoft оголосила про запуск безкоштовної програми кібербезпеки для урядів країн Європи. Про це пише Reuters.
Метою програми є посилення захисту від кіберзагроз, зокрема активізація обміну розвідданими про загрози, повʼязані зі штучним інтелектом, а також допомога із вчасним виявленням і блокуванням атак.
Програму представили на тлі зростання кількості кібератак у Європі – багато з них пов’язують із державними структурами Китаю, Ірану, Північної Кореї та росії.
"Якщо ми зможемо принести в Європу більше з того, що ми розробили в США, це посилить захист кібербезпеки для більшості європейських установ. Ви побачите інші речі, які ми робимо, пізніше в цьому місяці", – зазначив президент Microsoft Бред Сміт.
За його словами, багато сучасних атак використовують генеративний ШІ – це дозволяє зловмисникам масштабувати свої операції: від атак на критичну інфраструктуру до поширення дезінформації.
У відповідь на це Microsoft використовує ШІ й для захисту. Компанія відстежує зловмисне використання своїх моделей і блокує доступ до них для відомих кіберзлочинців.
Сміт підкреслив, що поки компанія не фіксувала прикладів, коли ШІ-загрози залишалися непоміченими системами захисту Microsoft.
Головне завдання, за його словами, – забезпечити випереджальний розвиток ШІ як інструменту захисту, а не зброї.
У компанії нагадали, що за останні роки було кілька прикладів дезінформації за участю ШІ, зокрема фейки із зображенням нібито капітуляції президента Зеленського у 2022 році, а також фальшивий аудіозапис, що вплинув на вибори у Словаччині в 2023 році.
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