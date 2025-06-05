Урсула фон дер Ляєн: ЄС готовий об’єднатися зі США для одночасного запровадження санкцій проти путіна

Європейський Союз готовий об'єднати зусилля зі Сполученими Штатами Америки для одночасного запровадження санкцій проти російського диктатора володимира путіна. Метою цих заходів є посилення тиску на російського лідера та спонукання його до мирних переговорів. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю подкасту «Berlin Playbook», пише «Главком» з посиланням на Politico.
«Ми обговорили, як ми можемо запровадити європейські санкції та американські санкції одночасно, якщо путін не сяде за стіл переговорів», – зазначила фон дер Ляєн. Цей крок свідчить про прагнення посилити координований тиск на росію на міжнародній арені.
Наразі ЄС планує свій 18-й пакет санкцій проти росії. Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що головною метою є обмеження фінансових надходжень росії від енергетики. Очікується, що новий пакет санкцій ЄС включатиме обмеження для компаній, пов'язаних з газопроводами «Північний потік» (між росією та Німеччиною), а також подальше зниження граничної ціни на російську нафту.
Після зустрічі з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом фон дер Ляєн висловила задоволення його планами щодо посилення тиску на росію. Запропонований Гремом двопартійний законопроєкт передбачає запровадження 500% тарифів на товари, імпортовані з країн, які продовжують купувати російські викопні палива та інші товари.
Відповідаючи на запитання про очікування від майбутніх санкцій, фон дер Ляєн зазначила: «Тож, якщо американці вирішать запровадити санкції, то 500% будуть включені до цього пакету». Проте посадовець Європейської комісії пізніше уточнив, що фон дер Ляєн не мала на увазі включення цих тарифів до 18-го пакета санкцій ЄС, але наголосив, що ЄС має в своєму розпорядженні інші інструменти.
«Ідея полягає в тому, щоб максимально скоординувати дії», – пояснила головний речник фон дер Ляєн Паула Пінью, додавши, що санкції «не можуть бути ідентичними». Щодо тарифного плану у 500%, ЄС більше стурбований тим, щоб його країни отримали звільнення від заходів США проти імпортерів російської нафти та газу.
Ці кроки підкреслюють прагнення ЄС та США до тісної співпраці у запровадженні економічних обмежень з метою вплинути на дії росії.
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