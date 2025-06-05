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Урсула фон дер Ляєн: ЄС готовий об’єднатися зі США для одночасного запровадження санкцій проти путіна

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Європейський Союз готовий об'єднати зусилля зі Сполученими Штатами Америки для одночасного запровадження санкцій проти російського диктатора володимира путіна. Метою цих заходів є посилення тиску на російського лідера та спонукання його до мирних переговорів. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю подкасту «Berlin Playbook», пише «Главком» з посиланням на Politico.

«Ми обговорили, як ми можемо запровадити європейські санкції та американські санкції одночасно, якщо путін не сяде за стіл переговорів», – зазначила фон дер Ляєн. Цей крок свідчить про прагнення посилити координований тиск на росію на міжнародній арені.

Наразі ЄС планує свій 18-й пакет санкцій проти росії. Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що головною метою є обмеження фінансових надходжень росії від енергетики. Очікується, що новий пакет санкцій ЄС включатиме обмеження для компаній, пов'язаних з газопроводами «Північний потік» (між росією та Німеччиною), а також подальше зниження граничної ціни на російську нафту.

Після зустрічі з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом фон дер Ляєн висловила задоволення його планами щодо посилення тиску на росію. Запропонований Гремом двопартійний законопроєкт передбачає запровадження 500% тарифів на товари, імпортовані з країн, які продовжують купувати російські викопні палива та інші товари.

Відповідаючи на запитання про очікування від майбутніх санкцій, фон дер Ляєн зазначила: «Тож, якщо американці вирішать запровадити санкції, то 500% будуть включені до цього пакету». Проте посадовець Європейської комісії пізніше уточнив, що фон дер Ляєн не мала на увазі включення цих тарифів до 18-го пакета санкцій ЄС, але наголосив, що ЄС має в своєму розпорядженні інші інструменти.

«Ідея полягає в тому, щоб максимально скоординувати дії», – пояснила головний речник фон дер Ляєн Паула Пінью, додавши, що санкції «не можуть бути ідентичними». Щодо тарифного плану у 500%, ЄС більше стурбований тим, щоб його країни отримали звільнення від заходів США проти імпортерів російської нафти та газу.

Ці кроки підкреслюють прагнення ЄС та США до тісної співпраці у запровадженні економічних обмежень з метою вплинути на дії росії.

США, санкції, путін, Євросоюз
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