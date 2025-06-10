Частина пального в Україні може бути російського походження, - ЗМІ

На початку червня 2025 року в Україні знову з’явилося дизельне пальне з портів Туреччини, Грузії, а також з Єгипту.

Про це пише Слово і діло з посиланням на enkorr.

У матеріалі йдеться, що постачання з портів, які раніше вважали підсанкційними, стали регулярними. За даними enkorr, дизель надходить з турецьких портів Tupras і Marmara, а також із грузинського порту Кулеві. У травні 2024 року їх внесли до «чорного» списку портів, адже через них на український ринок могли постачати російське пальне.

«Нову партію було задекларовано як продукцію державної азербайджанської компанії SOCAR», – додають у повідомленні.

Також вперше за довгий час відновилося постачання дизелю з Єгипту. Постачання здійснила компанія «Т.Д.Т.», яка востаннє працювала на ринку в листопаді 2023 року.

Поява конкуренції знизила ціни на гуртові партії та трейдери звертають увагу на підозріло низькі ціни деяких з них. Учасники ринку не мають доказів, але припускають, що частина пального може бути російського походження.

«На внутрішньому гуртовому ринку зростає невдоволення «підсанкційними» постачаннями, які багато хто вважає російськими. І хоча доказів цього немає, саме постачальникам цього продукту притаманні найнижчі ціни на ринку», – додають у повідомленні.