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У ДПСУ розповіли, як перетинати кордон з дітьми, щоб не виникало «зайвих» питань

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У літній сезон багато жінок подорожують із дітьми за кордон. Якщо документи не в порядку або в не достатній кількості, у контролю на кордоні може виникнути багато питань. Як підготуватися до перетину кордону, щоб уникнути небажаного стресу, розповіли у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), передає УНН.

Для підготовки поїздки з дітьми за кордон важливо заздалегідь перевіряти документи, завчасно ознайомлюватися із правилами в’їзду до країни призначення, нагадали у ДПСУ.

У відомстві зазначили, що на період дії воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років спрощені:

  • у супроводі одного з батьків – нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна;
  • якщо дитина їде з бабусею, дідусем, братом/сестрою, мачухою чи вітчимом – нотаріальна згода також не вимагається;
  • у разі подорожі не з родичами – обовʼязково потрібна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.

Під час прикордонного контролю посадові особи ДПСУ перевіряють у дитини такі документи:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • внутрішній паспорт (за наявності);
  • свідоцтво про народження;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

Прикордонники також уточнили, що ламінування документів не є підставою для відмови у перетині кордону. Але, у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку.

діти, ДПСУ
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