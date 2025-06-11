У ДПСУ розповіли, як перетинати кордон з дітьми, щоб не виникало «зайвих» питань

У літній сезон багато жінок подорожують із дітьми за кордон. Якщо документи не в порядку або в не достатній кількості, у контролю на кордоні може виникнути багато питань. Як підготуватися до перетину кордону, щоб уникнути небажаного стресу, розповіли у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), передає УНН.
Для підготовки поїздки з дітьми за кордон важливо заздалегідь перевіряти документи, завчасно ознайомлюватися із правилами в’їзду до країни призначення, нагадали у ДПСУ.
У відомстві зазначили, що на період дії воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років спрощені:
Під час прикордонного контролю посадові особи ДПСУ перевіряють у дитини такі документи:
Прикордонники також уточнили, що ламінування документів не є підставою для відмови у перетині кордону. Але, у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку.
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