В Україні стартувала розробка Державної стратегії житлової політики

У вівторок, 10 червня, відбулося перше засідання робочої групи з підготовки Державної стратегії житлової політики. Участь взяли представники уряду, Офісу президента, Верховної Ради, місцевої влади, міжнародних організацій та експерти. Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Мета стратегії – сформувати прозору, фінансово життєздатну та адаптовану до воєнних умов модель житлової політики.
Основні напрями:
Створено Міжвідомчу робочу групу та Технічну робочу групу. Координацію здійснює Керівний комітет під головуванням віцепрем'єра Олексія Кулеби.
За даними уряду, пошкоджено або знищено понад 2 млн домогосподарств – це 13% житлового фонду країни. В Україні – понад 4,6 млн ВПО.
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