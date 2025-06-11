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В Україні стартувала розробка Державної стратегії житлової політики

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У вівторок, 10 червня, відбулося перше засідання робочої групи з підготовки Державної стратегії житлової політики. Участь взяли представники уряду, Офісу президента, Верховної Ради, місцевої влади, міжнародних організацій та експерти. Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Мета стратегії – сформувати прозору, фінансово життєздатну та адаптовану до воєнних умов модель житлової політики.

Основні напрями:

  • розвиток орендного ринку та іпотечних програм;
  • підтримка ветеранів, військових, ВПО, багатодітних сімей та молоді;
  • посилення спроможності громад у сфері житла;
  • залучення міжнародних партнерів і бізнесу.

Створено Міжвідомчу робочу групу та Технічну робочу групу. Координацію здійснює Керівний комітет під головуванням віцепрем'єра Олексія Кулеби.

За даними уряду, пошкоджено або знищено понад 2 млн домогосподарств – це 13% житлового фонду країни. В Україні – понад 4,6 млн ВПО.

Кулеба, житло
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