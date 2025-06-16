Зеленський: Необхідно посилювати санкцій проти рф та боротися зі схемами їх обходу

Президент України Володимир Зеленський відзначає важливість посилення санкцій проти рф та боротьби зі схемами обходу санкцій з огляду на російські атаки України, що не припиняються.
В ніч на 15 червня наші воїни знищили 167 повітряних цілей, якими росія атакувала Україну, зазначив президент, а загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів.
"За цей місяць росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів. Вже четвертий рік москва це робить і постійно нарощує кількість ударів. Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти росії", - написав Зеленський в Телеграм.
Він відзначив, що "потрібні прайс-кепи (граничні ціни – ІФ-У), які зупинять війну", і що країни-партнери України, зокрема, країни "великої сімки" здатні забезпечити це. "Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", - додав Зеленський.
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