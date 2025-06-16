Зорін: Жінки можуть приєднатися до проєкту "18–24", але посади "нетипові"

Молодь, яка приєднається до проєкту "18–24", зможе звільнитися через рік служби, отримати річну відстрочку від мобілізації та навіть виїхати за кордон.
Жінки також можуть долучитися, однак жінки більш зацікавлені у медичних спеціальностях чи посадах операторів БпЛА, які наразі недоступні у програмі. Про це в ефірі телемарафону повідомив Олександр Зорін, сержант-менеджер 3 категорії відділення рекрутингу штабу 95 ОДШБр, передає УНН.
"Всі люди, які приєднуються до контракту 18-24, матимуть можливість після року звільнитися і мати відстрочку від мобілізації на 1 рік. І за цей рік вони матимуть право виїхати за кордон", - повідомив він.
Зорін також зазначив, що жінки та дівчата також мають можливість долучитися до війська за контрактом "18-24", але більшість посад, що пропонуються - "нетипові" для жінок.
"Жінок і дівчат ми також долучаємо до цього проєкту, але з ними трошки складніше, тому що деякі посади жінкам досить нетипові й жінки в більшості варіантів відмовляються від контракту, тому що вони більш зацікавлені у медичній галузі, або хочуть бути операторами дронів. Але на жаль в даному проєкті даним посад не передбачено", - додав він.
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