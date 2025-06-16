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Зорін: Жінки можуть приєднатися до проєкту "18–24", але посади "нетипові"

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Молодь, яка приєднається до проєкту "18–24", зможе звільнитися через рік служби, отримати річну відстрочку від мобілізації та навіть виїхати за кордон.

Жінки також можуть долучитися, однак жінки більш зацікавлені у медичних спеціальностях чи посадах операторів БпЛА, які наразі недоступні у програмі. Про це в ефірі телемарафону повідомив Олександр Зорін, сержант-менеджер 3 категорії відділення рекрутингу штабу 95 ОДШБр, передає УНН.

"Всі люди, які приєднуються до контракту 18-24, матимуть можливість після року звільнитися і мати відстрочку від мобілізації на 1 рік. І за цей рік вони матимуть право виїхати за кордон", - повідомив він.

Зорін також зазначив, що жінки та дівчата також мають можливість долучитися до війська за контрактом "18-24", але більшість посад, що пропонуються - "нетипові" для жінок.

"Жінок і дівчат ми також долучаємо до цього проєкту, але з ними трошки складніше, тому що деякі посади жінкам досить нетипові й жінки в більшості варіантів відмовляються від контракту, тому що вони більш зацікавлені у медичній галузі, або хочуть бути операторами дронів. Але на жаль в даному проєкті даним посад не передбачено", - додав він.

Зорін
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