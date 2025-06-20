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Уряди країн ЄС досягли угоди про інвестиції в оборону на суму 1,5 мільярда євро

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Уряди Європейського Союзу досягли угоди про інвестиції в оборону ЄС на суму 1,5 мільярда євро (1,73 мільярда доларів), що є "скромним" для оборонного сектору.

Про це повідомило агентство Reuters у четвер, 19 червня.

Уряди країн-членів ЄС понад рік сперечаються через Європейську оборонно-промислову програму (EDIP) задля переозброєння та посилення обороноздатності. Все це відбувається через російську загрозу після повномасштабного вторгнення до України, зазначило видання.

"Офіційні особи ЄС заявили, що бюджет у розмірі 1,5 мільярда євро на програму є скромним для оборонного сектору, але за критерії запекло сперечаються, оскільки в майбутньому він може отримати більше фінансування", - йдеться у матеріалі.

За угодою, принаймні 65% коштів мають витрачатися на компоненти та устаткування з ЄС або певних асоційованих країн. Очікується, що посли 27 країн ЄС схвалять угоду 22 червня, після чого обговорять її у Європарламенті до набуття чинності.

"Ми повністю підтримуємо мету зміцнення європейської безпеки та стійкості шляхом посилення оборонної співпраці та інвестицій", – йдеться у спільній заяві країн ЄС.

Євросоюз
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