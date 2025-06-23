Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Reuters: Ціни на нафту 23 червня підскочили до найвищого рівня з січня

73

Ціни на нафту 23 червня підскочили до найвищого рівня з січня, на тлі того, як дії США на вихідних щодо приєднання до Ізраїлю в атаці на ядерні об'єкти Ірану посилили побоювання щодо постачання, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,52 або 1,97% до $78,53 за барель за 05:03 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на $1,51 або на 2,04% до $75,35.

Обидва контракти підскочили більш ніж на 3% раніше під час сесії до $81,40 і $78,40 відповідно, досягнувши п'ятимісячних максимумів, перш ніж втратити частину прибутку.

Зростання цін відбулося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що він "знищив" основні ядерні об'єкти Ірану. Тегеран є третім за величиною виробником сирої нафти у ОПЕК.

нафта
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 23 июня 2025
Воскресенье, 22 июня 2025
Суббота, 21 июня 2025
Пятница, 20 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023