Reuters: Ціни на нафту 23 червня підскочили до найвищого рівня з січня

Ціни на нафту 23 червня підскочили до найвищого рівня з січня, на тлі того, як дії США на вихідних щодо приєднання до Ізраїлю в атаці на ядерні об'єкти Ірану посилили побоювання щодо постачання, повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,52 або 1,97% до $78,53 за барель за 05:03 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на $1,51 або на 2,04% до $75,35.
Обидва контракти підскочили більш ніж на 3% раніше під час сесії до $81,40 і $78,40 відповідно, досягнувши п'ятимісячних максимумів, перш ніж втратити частину прибутку.
Зростання цін відбулося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що він "знищив" основні ядерні об'єкти Ірану. Тегеран є третім за величиною виробником сирої нафти у ОПЕК.
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