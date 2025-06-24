Мобілізація авто: що відомо, коли відбувається та на кого поширюється

У зв’язку з воєнним станом в Україні, питання мобілізації стосується не лише громадян, а й майна, зокрема й транспортних засобів.

Що таке мобілізація транспортних засобів, за яких умов може відбуватися вилучення транспорту на потреби ЗСУ — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Військово-транспортний обов’язок є частиною мобілізаційного процесу та включає військовий облік, підготовку, перевірку готовності до передачі й безпосередньо передачу транспортних засобів (ТЗ) військовим формуванням в особливий період.

Мобілізація транспортного засобу в Україні можлива як у фізичних осіб, так і у підприємств.

Мобілізація транспортних засобів поширюється на:

громадян, власників транспортних засобів;

органи місцевого самоврядування;

центральні й місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи;

організації, підприємства, установи (у тому числі: нафтобази, залізниці, порти, пристані, аеропорти, автозаправні станції дорожнього господарства тощо), що забезпечують експлуатацію транспортних засобів.

Під час мобілізації виконання військово-транспортного обов’язку здійснюється згідно з мобілізаційним планом України, через безоплатне залучення транспортних засобів. Також, крім автомобілів, мобілізувати можуть трактори та іншу сільгосптехніку.

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюють:

ТЦК та СП;

центральні управління або регіональні органи Служби безпеки України;

відповідні підрозділи розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Прийняття-передання транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їхнє повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів прийняття-передачі.

Повернення автомобіля власникам можливе упродовж 30 днів після оголошення демобілізації.

Якщо авто було пошкоджено, для отримання компенсації, після оголошення демобілізації та повернення транспортних засобів і техніки, власник транспортного засобу має звернутися до ТЦК та СП за місцем їхнього залучення із заявою, до якої додаються акт приймання-передачі, акт про повернення під час демобілізації транспортних засобів і техніки й висновок експерта (експертне дослідження) або звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).

ТЦК та СП розглядає заяву протягом 10 робочих днів з дати її подання та за результатами розгляду заяви та оформляє висновок про здійснення виплати для компенсації шкоди, завданої транспортному засобу або техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації.

Норми безоплатного залучення, вилучення, примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час визначаються Кабміном.

Вилучають автомобілі та інші транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань. З січня 2025 року вилучати авто на потреби ЗСУ можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу.

Частіше за все потрібні вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, спеціальної техніки, а також можуть працювати в умовах бездоріжжя. Тобто легковий автомобіль, як правило, не потрібен для ЗСУ.

Мобілізувати автомобіль можуть представники ТЦК та СП на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Для виконання військово-транспортного обов’язку вони отримають дані від МВС щодо транспорту у власності підприємців та громадян.

Залучення транспортних засобів на потреби армії під час мобілізації та їх повернення здійснюються на підставі актів приймання-передачі.

В актах приймання-передачі зазначаються:

відомості про власників;

технічний стан ТЗ;

залишкову (балансову) вартість;

інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортний засіб.

Перед вилученням має бути проведено експертну оцінку автомобіля. У разі потреби, підприємство, чи організація мають самостійно доправити транспорт чи іншу техніку до військової частини.

Транспортні засоби, які були вилучені на потреби армії, заборонено: