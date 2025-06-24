ЄБА: Бізнесу необхідне подальше пом’якшення валютних обмежень

Українському бізнесу необхідне подальше пом’якшення валютних обмежень, запроваджених Національним банком, аби підтримати ділову активність, залучення інвестицій та виконання зовнішніх зобов’язань.
Про це заявила менеджерка комітетів Європейської Бізнес Асоціації Вікторія Бурдейна.
За її словами, обмеження, запроваджені у 2022–2023 роках, забезпечили стійкість валютного ринку, однак на четвертому році війни настав час послабити наявні обмеження, оскільки вони вже стали перешкодою для збільшення економічної активності багатьох компаній.
Бурдейна окреслила ключові проблеми бізнесу, посилаючись на опитування Асоціації — це заборона на виплату дивідендів із прибутку, накопиченого до 1 січня 2024 року, та обмеження на обслуговування зовнішніх позик, зокрема «старих» кредитів нерезидентам та єврооблігацій. Крім того, чинний ліміт для виплати «нових» дивідендів, за оцінками компаній, є недостатнім.
Окремо компанії вказують на низку операційних обмежень, які ускладнюють їхню діяльність. Зокрема, це заборона на купівлю валюти для виконання зобов’язань незалежно від наявних валютних коштів, а також неможливість оплати імпорту товарів, поставлених до 23.02.2021 року (за межами інвестиційного ліміту) та обмеження на взаємозалік зустрічних зобов’язань.
Бізнес також потребує лібералізації у соціальній сфері. Зокрема, йдеться про перекази працівниками-нерезидентами коштів своїм родинам за кордон, оплату навчання та оренди житла для студентів за кордоном.
«Ці зміни критично важливі для збереження конкурентоспроможності українського бізнесу та залучення іноземних інвестицій в умовах післявоєнного відновлення», — наголосила Вікторія Бурдейна.
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