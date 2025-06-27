Понад 86% українців черпають інформацію з інтернету, - дослідження

Левова частка опитаних українців черпають інформацію з інтернету, при цьому майже 70% - із телеграму.
Такі дані оприлюднив Центр соціальних та маркетингових досліджень «CОЦИС».
Так, 86,3% респондентів отримують інформацію з інтернету (новинні сайти, форуми, соцмережі), 39,3% - від спілкування з рідними, друзями, знайомими, 26,9% дивляться телемаратон, а 10% - регіональне телебачення, ще 9,2% беруть інформацію з радіостанцій. Друковані видання в Україні читає лише 3,4% опитаних.
Щодо інформації з інтернету, то серед лідерів – телеграм (69,9% опитаних), YouTube (46,6%), фейсбук (33,9%). Вайбер і TikTok є джерелом інформації для 20,3% і 19,4% опитаних відповідно.
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