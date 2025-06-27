Мінсоцполітики: Плануємо створити онлайн-платформу, яка поєднає пошук роботи і житла для ВПО

Міністерство соціальної політики України та благодійний фонд «Прихисти своїх» підписали меморандум про співпрацю, в межах якої буде створена онлайн-платформа, яка поєднає пошук роботи і житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики, передає Укрінформ.

У міністерстві зазначили, що ініціатива команди волонтерів «Прихисток» вже понад три роки допомагає українцям знайти безкоштовне тимчасове житло. Тепер завдяки співпраці з Міністерством соціальної політики її буде розширено, аби забезпечити ВПО також можливостями працевлаштування, професійного навчання та юридичної підтримки.

За словами засновниці «Прихистку», народної депутатки Галини Янченко, завдяки цьому проєкту було надано допомогу понад мільйону вимушених переселенців.

«Тепер час робити наступний крок: допомагати людям знаходити роботу та інтегруватися в нове середовище. Ми вже на низькому старті! Розробка сайту в процесі, тож презентуємо його найближчим часом», - розповіла Янченко.