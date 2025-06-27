Понд 44% українців заявляють про дуже високий рівень корупції у державі, - опитування

44,2% опитаних українців заявляють про дуже високий рівень корупції у державі.
Такі дані оприлюднив Центр соціальних та маркетингових досліджень «CОЦИС».
Ще 38,4% відзначають рівень корупції як «високий», а 13,2% - як «середній».
Відповідальність за збереження високого рівня корупції, на думку респондентів, несуть влада в цілому (55,1% опитаних), антикорупційні органи (40,3%), президент (31,2%), самі люди (31%), Верховна Рада (25,4%), а також уряд (20,7%).
Респонденти відзначили, що саме високий рівень корупції найбільш негативно впливає на загальну ситуацію в державі. Такої думки притримується 48,5% опитаних. 41,7% вказали на постійні атаки дронів і ракет а інфраструктуру, а ще 41,1% назвали зниження рівня життя населення.
Більшість опитаних вважає, що за останній рік загальна ситуація в Україні погіршилася (59,9%), а 31,7% - що залишилася без змін. У наступному році, на думку респондентів, ситуація теж погіршиться (так думає 32,9%) або ж залишиться без змін (28,9%).
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