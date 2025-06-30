Гринчук: В Україні знімуть гриф "секретно" з даних про запаси корисних копалин у надрах

В Україні ухвалили рішення про зняття грифу "секретно" з розвідувальних даних про запаси корисних копалин у надрах, щоб без перешкод співпрацювати з американськими інвесторами.

Як пише Delo.ua, про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, таємність цих даних була пережитком радянських часів.

Гринчук зазначила, що наразі із допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку ведеться робота щодо цифровізації геологічної інформації, яка зберігається переважно в паперовому виді.

Також спільно з Мінекономіки на основі переліків стратегічної та критичної сировини сформовано національні переліки таких мінеральних ресурсів.

"Ми підготували також переліки мінералів, угоди по яким будуть реалізовуватися через аукціони або через угоди щодо розподілу продукції. Дуже сподіваюся, що в найближчі два тижні ми отримаємо рішення в уряді щодо цих дуже важливих документів", — наголосила Гринчук.

Вона додала, що з осені минулого року ведеться також інтенсивна робота з геологічними службами різних країн – європейських та американських – щодо покращення якості і доступу геологічної інформації в Україні. Наприклад, разом із французькою геологічною службою була розроблена 3D-модель Завалівського родовища графіту

Згідно із наказом СБУ від 29 травня 2025 року, єдиною корисною копалиною, відомості про запаси та можливості видобування якої є таємними, залишається уран.

Раніше таємною була й інформація щодо покладів золота, платини, алмазів, літію, титану, паладію, цирконію та іридію.