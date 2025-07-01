Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Мінцифри: В «Дії» можна отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

114

Розробники «Дії» додали у застосунок нову послугу – отримання нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Про це у Телеграмі повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Більше жодних поїздок на інший кінець міста в сервісний центр МВС, щоб отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Клік у «Дії» — і документ уже їде до вас курʼєром або на відділення Укрпошти», - йдеться в повідомленні.

Послугою заміни техпаспорта можуть скористатися українці віком від 18 років, які мають у «Дії» податковий номер (РНОКПП), біометричний документ – паспорт або посвідку, є власником авто і свідоцтва про його реєстрацію.

У Мінцифри нагадують, що заміна техпаспорта на автомобіль може знадобитися при зміні персональних даних, втраті або пошкодженні документу, при виборі нового номерного знаку тощо.

У випадку якщо в авто змінилися технічні характеристики — об’єм двигуна, тип пального чи колір — потрібно буде звертатися до сервісного центру МВС особисто.

Дія, Мінцифри
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 1 июля 2025
Понедельник, 30 июня 2025
Воскресенье, 29 июня 2025
Суббота, 28 июня 2025
Пятница, 27 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023