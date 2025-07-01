Мінцифри: В «Дії» можна отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Розробники «Дії» додали у застосунок нову послугу – отримання нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Про це у Телеграмі повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Більше жодних поїздок на інший кінець міста в сервісний центр МВС, щоб отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Клік у «Дії» — і документ уже їде до вас курʼєром або на відділення Укрпошти», - йдеться в повідомленні.

Послугою заміни техпаспорта можуть скористатися українці віком від 18 років, які мають у «Дії» податковий номер (РНОКПП), біометричний документ – паспорт або посвідку, є власником авто і свідоцтва про його реєстрацію.

У Мінцифри нагадують, що заміна техпаспорта на автомобіль може знадобитися при зміні персональних даних, втраті або пошкодженні документу, при виборі нового номерного знаку тощо.

У випадку якщо в авто змінилися технічні характеристики — об’єм двигуна, тип пального чи колір — потрібно буде звертатися до сервісного центру МВС особисто.