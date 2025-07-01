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В Європі можуть дозволити авіапасажирам подорожувати з ручною поклажею без додаткової плати

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Транспортний комітет Європейського парламенту схвалив поправку до закону щодо прав авіапасажирів, яка дасть змогу подорожувати з ручною поклажею вагою до 7 кілограмів без додаткової плати. Водночас перевізники заявили, що таке рішення призведе до збільшення цін на квитки для всіх пасажирів, незалежно від кількості їхнього багажу. Про це повідомляє Politico.

Так, якщо це правило буде підтверджено під час переговорів з урядами країн ЄС, то багаж вагою до 7 кг можна буде перевозити безоплатно на додаток до одного невеликого особистого предмета, який може поміститися під сидінням.

Однак лобісти авіакомпаній заявили, що нове правило змусить перевізників підвищити вартість квитків, навіть для пасажирів, які летять із мінімальним багажем.

"Європейському парламенту слід дозволити мандрівникам вирішувати, які послуги їм потрібні, за які послуги вони платять і, що важливо, які послуги їм не потрібні", - сказали в лобістській організації Airlines for Europe.

Видання зазначило, що ідею пом'якшення правил провезення ручної поклажі підтримала широка коаліція політичних груп Європарламенту. Остаточний текст ще узгодять з Радою ЄС. Проте Іспанія вже дала зрозуміти, що підтримує зміну.

Дискусії про розширення прав пасажирів і розумні вимоги до них тривали протягом кількох років, перш ніж Європарламент втрутився, щоб встановити єдиний стандарт. Крім обмеження ваги до 7 кг, норма також встановлює, що ручна поклажа має бути "в межах максимальних розмірів 100 см (сума довжини, ширини і висоти)".

Згідно з очікуваннями, це правило найсильніше вплине на бюджетні авіакомпанії, оскільки він торкнеться їхньої цінової політики, згідно з якою безоплатно дозволяється провозити тільки невелику сумку, яка вміщається під сидінням, і стягувати плату за більші сумки, навіть якщо вони вміщаються на багажній полиці.

За даними найбільшого європейського лоукостера Ryanair, додаткові доходи, включно зі зборами за ручну поклажу і додатковими послугами, як-от вибір місця і пріоритетна посадка, становили 4,7 млрд євро із загального виторгу компанії в 13,95 млрд євро.

Окрім прибутку, авіакомпанії стурбовані тим, що дозвіл усім пасажирам проносити на борт багаж вагою до 7 кг спричинить проблеми під час посадки та призведе до додаткових затримок, якщо багаж не поміститься в салон. Також компанія Airlines for Europe у листі вказала, що "типовий салон літака розрахований на 180 місць, але на верхніх багажних полицях є місце тільки для 90 поклаж". Однак поправка не залишає місця для виправдань і дозволяє зберігати ручну поклажу "або в салоні літака (як ручну поклажу), або в багажному відсіку літака як зареєстрований багаж".

Авіакомпанії можуть відмовити у перевезенні ручної поклажі на борт "лише з міркувань безпеки" стосовно її ваги, розміру або характеристик літака, йдеться у нормі.

авіаперевізники
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