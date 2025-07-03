росіяни в Криму продають «націоналізовані» морські порти, - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму російська «влада» продає «націоналізовані» морські порти в Ялті та Євпаторії.

Про це повідомив "Голос Криму", передає Укрінформ.

"Окупаційне "міністерство майнових і земельних відносин республіки Крим" 2 липня виставило на торги по 100% у капіталах "акціонерні товариства", що керують "націоналізованими" морськими портами в Ялті та Євпаторії, з початковою ціною лотів 1,49 мільярда (близько ₴790 мільйонів) та 192,9 мільйона рублів (майже ₴103 мільйони) відповідно. Заявки приймаються до 28 липня, аукціон призначено на 1 серпня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крім ялтинського та євпаторійського портів, "влада республіки Крим" номінально контролює також порти в Керчі та Феодосії, що перебувають у "федеральній власності".

"Наразі всі ці порти працюють із низьким завантаженням через обмежену кількість суден, готових до заходу в умовах санкцій. Окупанти розраховують на задіяння портів під пасажирські перевезення та яхтовий туризм, проте учасники ринка мають сумніви у забезпеченні необхідного попиту. Сама ж "влада" ТОТ АР Крим прямим текстом визнає, що наразі морські порти окупованого регіону не задіяні "навіть на 10% своїх можливостей", проте плекає плани на розвиток пасажирських перевезень, круїзного та яхтового туризму на їхній базі – при тому, що наразі ані окупований Крим, ані держава-окупант наразі не мають власних морських круїзних пароплавів і перебувають під стримувальними факторами у вигляді санкційних ризиків", - зазначає ЗМІ.

Ялтинський морський порт, який переважно орієнтується на пасажирські перевезення, має загальну площу акваторії 12,15 га, налічує пасажирський термінал пропускною здатністю 1,3 мільйона осіб на рік, а також термінал із перевалки навалювальних, насипних та генеральних вантажів. Порт у Євпаторії має акваторію в 51,5 тис. м² і спеціалізується на перевалці генеральних та навалювальних вантажів. Найвірогідніше, в обох випадках може йтися про придбання портів для редевелопменту під пасажирський або яхтовий напрямок, оскільки серйозні передумови для значного зростання їхньої вантажної бази наразі відсутні.