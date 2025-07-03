Трамп пообіцяв поповнити стратегічний нафтовий резерв США

Президент США Дональд Трамп пообіцяв поповнити стратегічний нафтовий резерв (SPR) країни за відповідної ринкової кон'юнктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.
Першого дня другого президентського терміну він уже обіцяв заповнити SPR «до самого верху».
Схвалений напередодні Сенатом бюджетний законопроєкт Трампа передбачає скорочення обсягу коштів на поповнення резерву до $171 млн з $1,3 млрд. Тепер проєкт має розглянути Палаті представників Конгресу.
Попередній президент США Джо Байден кілька разів продавав нафту зі SPR, внаслідок чого резерв досяг мінімального рівня за 40 років. Зокрема він продав рекордні 180 млн. барелів після початку повномасштабної війни Україні.
Постачання нафти в SPR, заплановані після її купівлі при Байдені в 2024 році, затримуються на сім місяців. З очікуваних до постачання в січні-травні 15,8 млн барелів в резерв надійшло лише 8,8 млн барелів. Адміністрація Трампа пов'язує це з технічними проблемами.
Зараз обсяг SPR становить близько 403 млн барелів проти максимальних за всю історію 727 млн барелів у 2009 році. Проте це найбільший екстрений резерв нафти у світі.
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