Зеленський обговорив із Стармером очікування від зустрічі Коаліції охочих

Президент Володимир Зеленський обговорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером очікування від зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів.
Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Говорив із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Скоординували нашу спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними», - зазначив Зеленський.
За його словами, британський прем’єр висловив співчуття з приводу нещодавніх російських масованих обстрілів.
«Подякував йому за підтримку наших людей. Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів. Домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема «Рамштайн». Захисту життя має бути більше», - підсумував Президент.
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