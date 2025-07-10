Стефанішина: ЄСПЛ визначив, що дії росії в Україні безпрецедентні за характером і масштабом насильства

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у рішенні “Україна та Нідерланди проти росії” зобов'язав рф без зволікань звільнити або безпечно повернути всіх полонених громадян України, депортованих дітей та інших осіб, позбавлених свободи на окупованих територіях України.

На цьому наголосила віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Суд зазначив, що росія повинна без зволікань: звільнити або безпечно повернути всіх осіб, позбавлених свободи на окупованих територіях з порушенням Конвенції до 16 вересня 2022 року; ⁠співпрацювати у створенні міжнародного та незалежного механізму для встановлення особи кожної дитини, переміщеної з України до росії, відновлення контактів та безпечного возз'єднання з родинами", - зазначила Стефанішина.

Вона додала, що питання компенсації за статтею 41 Конвенції з прав людини ще розглядається, але має враховувати створення Реєстру збитків Радою Європи та поточні обговорення майбутнього компенсаційного механізму.

"Європейський суд з прав людини виніс безпрецедентне рішення у справі «Україна-Нідерланди проти росії» - найбільш масштабне засудження агресора в історії Ради Європи і, можливо, у новітній історії. Суд наголосив: дії росії в Україні безпрецедентні за характером і масштабом насильства. Зловісні заяви керівництва рф щодо права України на існування, її державності та незалежності становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі та підривають самі основи демократії", - зауважила Стефанішина.

Вона підкреслила, що в жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження міжнародною спільнотою злочину та зневаги до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни.

"Суд встановив, що атаки російських сил по суверенній території України з 11 травня 2014 по 16 вересня 2022 року були стратегічно сплановані з навмисною метою та беззаперечним результатом - встановлення влади й контролю над територіями, інфраструктурою та населенням України", - зазначила віцепрем'єрка.

Як відомо, у березні 2022 року росію виключили з Ради Європи через повномасштабне вторгнення в Україну. Однак це не означає, що з того самого дня для них перестала діяти Конвенція про захист прав людини. Конвенція містить важливу норму: при виключенні держави з Ради Європи вона продовжує діяти для неї впродовж шести місяців. Тому ЄСПЛ встановлював порушення до 16 вересня 2022 року - моменту остаточного припинення дії Конвенції для росії. Це не означає, що після цієї дати росія звільняється від відповідальності за подальші злочини - просто ЄСПЛ втратив юрисдикцію розглядати події після 16 вересня 2022 року. Для притягнення агресора до відповідальності за пізніші порушення існують інші міжнародні правові механізми.

Стефанішина зазначила, що ЄСПЛ встановив порушення росією законодавства впродовж понад 8-ми років.

Зокрема, йдеться про військові атаки в порушення статей 2, 3, 8 Конвенції та статті 1 Протоколу №1; позасудові страти цивільних осіб та українських військовослужбовців з hors de combat (особами, які вибули зі строю під час збройного конфлікту або були поранені - ред.); катування та нелюдське поводження із цивільними та військовополоненими, зокрема зґвалтування та сексуальне насильство; ⁠примусову працю та незаконне свавільне затримання цивільних громадян України; невиправдане та примусове переміщення цивільних, заходи "фільтрації"; ⁠залякування, переслідування та утиски всіх релігійних груп, окрім УПЦ МП.

Також у рішенні ЄСПЛ йдеться про втручання у свободу передавати та отримувати інформацію; ⁠ примусове розігнання мирних протестів російськими військовими; ⁠знищення, мародерство та експропріацію без компенсації майна цивільних та підприємств; ⁠придушення української мови в школах та ідеологічну обробку школярів; переміщення до росії та подальше усиновлення українських дітей; ⁠дискримінацію за політичними переконаннями та національним походженням; ⁠невиконання обов'язку розслідувати та надавати правовий захист.