Bloomberg: США планує витратити понад 1,3 мільярда доларів на ракети до систем Patriot

Армія США планує витратити понад 1,3 мільярда доларів на ракети-перехоплювачі до систем Patriot у фінансовому році, що починається 1 жовтня, а також непублічно вчетверо збільшила загальний обсяг закупівель цих озброєнь.
Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
За даними агентства, у квітні група військових посадовців високого рівня, які рекомендують вимоги до озброєння, підвищила план закупівлі найсучасніших перехоплювачів Patriot з 3376 до 13 773, згідно з документами, що супроводжують запит на бюджет на 2026 фінансовий рік.
Нова цифра свідчить про ставку американської армії на ракети до Patriot, які стають все більш затребуваними у зв'язку з прагненням США, їх союзників і партнерів посилити протиповітряну і протиракетну оборону.
Зокрема, Україна значною мірою покладається на батареї Patriot і ракети до них для захисту своїх населених пунктів від російських атак.
Бюджетні документи армії США показують, що до 2024 фінансового року було придбано 2047 ракет PAC-3 MSE, а також ще 230 у 2024 році та 214 цього року.
Армія запросила 945,9 млн доларів на закупівлю 224 ракет у 2026 році – 549,6 млн доларів з базового бюджету та 396,3 млн доларів на підтримку операції "Атлантична рішучість", яка покликана зміцнити оборону НАТО в Європі.
За підписаним минулого тижня президентом Дональдом Трампом законопроєктом про податки і видатки, на оборону виділено додаткові мільярди доларів, а на придбання ще 96 перехоплювачів буде виділено 366 мільйонів доларів.
У березні компанія Lockheed Martin заявила, що її "команда PAC-3 значно збільшила обсяги виробництва і досягла нових рекордних показників" минулого року, поставивши 500 ракет.
"Це більше ніж 30-відсоткове збільшення виробництва порівняно з 2023 роком", – заявила компанія, додавши, що цього року планує ще на 20% збільшити виробництво.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023