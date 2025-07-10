Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Bloomberg: США планує витратити понад 1,3 мільярда доларів на ракети до систем Patriot

122

Армія США планує витратити понад 1,3 мільярда доларів на ракети-перехоплювачі до систем Patriot у фінансовому році, що починається 1 жовтня, а також непублічно вчетверо збільшила загальний обсяг закупівель цих озброєнь.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За даними агентства, у квітні група військових посадовців високого рівня, які рекомендують вимоги до озброєння, підвищила план закупівлі найсучасніших перехоплювачів Patriot з 3376 до 13 773, згідно з документами, що супроводжують запит на бюджет на 2026 фінансовий рік.

Нова цифра свідчить про ставку американської армії на ракети до Patriot, які стають все більш затребуваними у зв'язку з прагненням США, їх союзників і партнерів посилити протиповітряну і протиракетну оборону.

Зокрема, Україна значною мірою покладається на батареї Patriot і ракети до них для захисту своїх населених пунктів від російських атак.

Бюджетні документи армії США показують, що до 2024 фінансового року було придбано 2047 ракет PAC-3 MSE, а також ще 230 у 2024 році та 214 цього року.

Армія запросила 945,9 млн доларів на закупівлю 224 ракет у 2026 році – 549,6 млн доларів з базового бюджету та 396,3 млн доларів на підтримку операції "Атлантична рішучість", яка покликана зміцнити оборону НАТО в Європі.

За підписаним минулого тижня президентом Дональдом Трампом законопроєктом про податки і видатки, на оборону виділено додаткові мільярди доларів, а на придбання ще 96 перехоплювачів буде виділено 366 мільйонів доларів.

У березні компанія Lockheed Martin заявила, що її "команда PAC-3 значно збільшила обсяги виробництва і досягла нових рекордних показників" минулого року, поставивши 500 ракет.

"Це більше ніж 30-відсоткове збільшення виробництва порівняно з 2023 роком", – заявила компанія, додавши, що цього року планує ще на 20% збільшити виробництво.

Patriot
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 10 июля 2025
Среда, 9 июля 2025
Вторник, 8 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023