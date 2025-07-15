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Гетманцев: БЕБ отримає інформацію для розслідування тіньових схем у роздрібній торгівлі

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Бюро економічної безпеки України отримає інформацію для розслідування тіньових схем у роздрібній торгівлі. Зокрема, йдеться про випадки штучного розподілу мережі на десятки фізичних осіб-підприємців (ФОПів) з метою уникнення сплати податку на прибуток, ПДВ та офіційного працевлаштування співробітників.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у відеопроєкті "Розпаковка" про ухилення від оподаткування у сфері послуг і харчового ритейлу.

"За експертними розрахунками, якщо порівняти обсяг продажів зазначених маркетів з аналогічними маркетами, що працюють "в білу", їхній оборот річний становить приблизно 30 млрд грн. А це означає, що держава недоотримує 4,5–5 млрд грн з однієї мережі", — зазначив Гетманцев і нагадав, що дроблення великого бізнесу на сотні фіктивних ФОПів — це обкрадання української армії, яка щодня боронить країну.

Як приклад практики дроблення депутат навів одну з регіональних продуктових мереж, яка активно розширює кількість торгових точок у Полтавській, Дніпропетровській та інших областях. За словами Гетманцева, один магазин "розбивається" на десятки різних ФОПів, які змінюють один одного протягом доби. У Полтаві, Горішніх Плавнях та Кривому Розі зафіксовані випадки, коли одна фіктивна особа - ФОП одночасно зареєстрована на 6–8 різних торгових точках.

За словами Гетманцева, такі тіньовики "здійснюють діяльність без сплати ПДВ, без сплати податку на прибуток,без обліку товарів, що дуже важливо для продажу контрабандних товарів або товарів, виготовлених в Україні без сплати податків і, як правило, без оформлення найманих працівників. На II групі ФОП єдиного податку вони сплачують лише трошки більше за 4000 гривень на місяць. І це все. Якщо б вони працювали як юридична особа на загальній системі, то сплачували б і ПДВ, і податок на прибуток підприємств і, безперечно, ПДФО за найманих працівників".

Гетманцев зазначив, що схема поділу бізнесу на ФОПи дає великим регіональним і місцевим ритейлерам несправедливу перевагу над легальними компаніями, які чесно платять податки, працюють з надійними партнерами та забезпечують офіційну зайнятість. До прозорих гравців він відніс АТБ, NOVUS, VARUS та інші.

Під час підготовки матеріалів комітет провів контрольні закупівлі в мережах, які, ймовірно, застосовують схеми ухилення від сплати податків. Було виявлено ознаки фіктивної діяльності — однакові IP-адреси, спільний бухгалтерський облік, централізовану видачу платіжних терміналів, а також ідентичну логістику. За словами Гетманцева, це свідчить про існування єдиного центру управління, незважаючи на формальне подрібнення бізнесу на ФОПи.

"Ці схеми не знижують ціну товару для споживача, — наголосив Гетманцев і як приклад навів ціни в туристичній сфері Одеси, де також активно використовуються схеми дроблення на ФОПів. – Це схеми із 2-3 чеками. Такі послуги, як готельні. Люди абсолютно не оформлюють ті гроші, які від вас приймають, і для вас це не коштує дешевше. Ви подивіться на ціни в Одесі — дорожче за Мальту!"

За словами нардепа, усі зібрані матеріали вже передано до Бюро економічної безпеки України та Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Гетманцев впевнений, що правоохоронці зможуть надати цим випадкам юридичну кваліфікацію та притягнути «податкових ухилянтів» до відповідальності.

"Це не історія про боротьбу з малим бізнесом. Це боротьба за справедливість, за рівні правила гри. І за те, щоби наш бюджет, а отже, й армія, отримували своє", - заявив Гетманцев.

ФОП, БЕБ, Гетманцев
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