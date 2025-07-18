Опендатабот: В Україні в другому кварталі закрилося майже 52 тисячі ФОПів

У другому кварталі 2025 року в Україні припинили діяльність 51 830 ФОПів, що на 27% менше, ніж за той самий період у 2024 році.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Понад 137 тисяч нових ФОПів було зареєстровано цьогоріч - й водночас більш ніж 157 тисяч підприємців припинили свою діяльність за даними Єдиного державного реєстру. Третина справ, що закрилися у 2025, працювали менш ніж два роки. Ще 5,3 тисячі підприємців - так звані фопи-одноденки, які проіснували кілька тижнів.
Через тимчасову не-роботу реєстрів та введення нових податків на початку цього року стався сплеск закриттів ФОПів у першому кварталі поточного року: 119 895 підприємців.
"Втім вже у другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкриття майже зрівнялись із показниками минулого року, а закриттів навіть поменшало. Так, 73 799 фопів відкрилось з квітня по червень - лише на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Ще 51 830 підприємців припинили свою роботу - це на 27% менше, ніж за той самий період торік", - розповіли в Опендатабот.
Загалом 137 557 нових фопів зареєстрували за перше півріччя 2025 року в Україні. За цей самий час 157 605 підприємців закрились.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023