Опендатабот: В Україні в другому кварталі закрилося майже 52 тисячі ФОПів

У другому кварталі 2025 року в Україні припинили діяльність 51 830 ФОПів, що на 27% менше, ніж за той самий період у 2024 році.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Понад 137 тисяч нових ФОПів було зареєстровано цьогоріч - й водночас більш ніж 157 тисяч підприємців припинили свою діяльність за даними Єдиного державного реєстру. Третина справ, що закрилися у 2025, працювали менш ніж два роки. Ще 5,3 тисячі підприємців - так звані фопи-одноденки, які проіснували кілька тижнів.

Через тимчасову не-роботу реєстрів та введення нових податків на початку цього року стався сплеск закриттів ФОПів у першому кварталі поточного року: 119 895 підприємців.

"Втім вже у другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкриття майже зрівнялись із показниками минулого року, а закриттів навіть поменшало. Так, 73 799 фопів відкрилось з квітня по червень - лише на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Ще 51 830 підприємців припинили свою роботу - це на 27% менше, ніж за той самий період торік", - розповіли в Опендатабот.

Загалом 137 557 нових фопів зареєстрували за перше півріччя 2025 року в Україні. За цей самий час 157 605 підприємців закрились.