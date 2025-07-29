Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт винних у вбивстві українських полонених в Оленівці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордери на арешт винних у вбивстві українських полонених в Оленівці на Донеччині.
Заява була опублікована на його сторінці в соцмережі X.
Він підкреслив, що рішення МКС має торкнутися всіх винних – від безпосередніх виконавців до тих, хто віддав наказ у російському командуванні.
«Сьогодні виповнюється третя річниця жахливого навмисного вбивства в Оленівці. 29 липня 2022 року росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 людей під час спланованого акту терору. Це були захисники України, які склали зброю та підлягали захисту відповідно до міжнародного гуманітарного права», – написав Сибіга.
Глава МЗС також закликав міжнародну спільноту підтримати Спеціальний трибунал зі злочину агресії проти України.
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