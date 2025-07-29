Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Після заяв Трампа російські акції стрімко обвалилися, - ЗМІ

134

Акції країни-агресора росії стрімко обвалилися після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що скорочує термін ультиматуму володимиру путіну. Про це повідомило Moscow Times у понеділок, 28 липня.

російський ринок акцій переключився "в режим стрімкого падіння котирувань" після нової заяви Трампа щодо скорочення терміну, після якого путін має припинити вогонь в Україні.

"Індекс мосбіржі, що включає папери чотирьох десятків найбільших російських компаній, після заяв Трампа стартував з позначки 2777,3 пункту до 2727,2 пункту. Трохи більше ніж за годину (з 14.55 до 16.08 мск) він втратив 1,8%, або $1,4 млрд у перерахунку на капіталізацію", - йдеться у матеріалі.

Крім того, акції сбербанку впали на 1,22%, "газпрому" - на 2,77%, "лукойлу" - на 1,11%, "совкомфлоту" - на 2,24%. Також збитки відчули наступні компанії: майже 3% втратив у ціні "мечел", 3,2% — "новатек", на 4% "подешевшав""аерофлот".

росія, Трамп, акції
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 29 июля 2025
Понедельник, 28 июля 2025
Воскресенье, 27 июля 2025
Суббота, 26 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023