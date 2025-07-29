Після заяв Трампа російські акції стрімко обвалилися, - ЗМІ

Акції країни-агресора росії стрімко обвалилися після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що скорочує термін ультиматуму володимиру путіну. Про це повідомило Moscow Times у понеділок, 28 липня.

російський ринок акцій переключився "в режим стрімкого падіння котирувань" після нової заяви Трампа щодо скорочення терміну, після якого путін має припинити вогонь в Україні.

"Індекс мосбіржі, що включає папери чотирьох десятків найбільших російських компаній, після заяв Трампа стартував з позначки 2777,3 пункту до 2727,2 пункту. Трохи більше ніж за годину (з 14.55 до 16.08 мск) він втратив 1,8%, або $1,4 млрд у перерахунку на капіталізацію", - йдеться у матеріалі.

Крім того, акції сбербанку впали на 1,22%, "газпрому" - на 2,77%, "лукойлу" - на 1,11%, "совкомфлоту" - на 2,24%. Також збитки відчули наступні компанії: майже 3% втратив у ціні "мечел", 3,2% — "новатек", на 4% "подешевшав""аерофлот".