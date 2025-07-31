The Guardian: Нова система в’їзду до країн ЄС почне діяти з 12 жовтня

Європейський Союз оголосив, що 12 жовтня розпочне впроваджувати нову систему в'їзду до ЄС, яка передбачає зняття відбитків пальців та розпізнавання обличчя замість проставлення штампів у паспорті.

Про це повідомляє The Guardian.

Систему в'їзду та виїзду ЄС (EES) вплине людей які не є громадянами Євросоюзу, включно із британцями.

"З 12 жовтня держави-члени почнуть поступово впроваджувати EES протягом шести місяців. Прикордонні органи поступово реєструватимуть дані громадян третіх країн, які перетинають кордони. Після закінчення цього періоду EES буде повністю розгорнута на всіх пунктах пропуску через кордон", — йдеться у заяві ЄС.

План зі збору біометричних даних є частиною ширшої програми ЄС "розумний кордон", яка дозволить ЄС пришвидшити в'їзд попередньо схвалених осіб, які часто подорожують з країн, що не входять до ЄС, одночасно борючись з нелегальною міграцією.

Пристрої для зняття відбитків пальців уже помітили на терміналі Eurostar у Лондоні, а в Дуврі будують кіоски для пасажирів автомобілів, автобусів та вантажівок.

Пасажири повинні будуть пройти перевірку відбитків пальців або розпізнавання обличчя, але не обох цих даних після першого перетину кордону. Після впровадження системи британським туристам та інші відвідувачам із країн, що не входять до ЄС, більше не ставитимуть штампи у паспорті.

Це також дозволить одразу побачити, чи перевищує пасажир термін перебування у конкретній країні.

"Це передова технологічна система, яка цифровим способом фіксуватиме в’їзд та виїзд громадян країн, що не входять до ЄС, що подорожують до 29 європейських країн, включаючи країни Шенгенської зони, для короткострокового перебування. Вона збиратиме біометричні дані, такі як відбитки пальців, зображення обличчя та іншу інформація про подорожі, поступово замінюючи чинну систему штампування паспортів", — заявила Європейська комісія.

Автотранспортні оператори сподівалися, що застосунок буде готовий до запуску EES, але його запуск було відкладено, оскільки кожна держава-член працює над його інтеграцією у власну імміграційну систему, яка є національною, а не європейською компетенцією.

Впровадження триватиме протягом шести місяців.