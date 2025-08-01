Financial Times: Іран вимагає компенсації збитків від американських ударів по ядерних об'єктах

Іран озвучив умови для поновлення діалогу зі США щодо ядерної програми. Ключовою вимогою Тегерана стала компенсація збитків від американських ударів по іранських ядерних об'єктах.

Про це повідомляє Financial Times, цитуючи заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі.

Іранський дипломат наголосив на необхідності пояснень з боку США щодо атак, які відбулися під час попередніх переговорів між країнами.

«Сполучені Штати повинні пояснити, чому вони напали на нас у розпал переговорів, і гарантувати, що не повторять цього під час майбутніх раундів перемовин. Вони повинні компенсувати Ірану завдані ними збитки», – заявив міністр закордонних справ Ірану.

Арагчі заявив, що під час і після 12-денної війни він обмінювався повідомленнями зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та наголосивши на потребі взаємовигідного рішення багаторічного протистояння навколо іранської ядерної програми.

«Шлях до переговорів вузький, але не неможливий. Мені потрібно переконати керівництво, що якщо ми підемо на переговори, інша сторона підійде зі справжньою рішучістю укласти взаємовигідну угоду», – додав глава МЗС.

Іранський міністр підтвердив, що фінансова компенсація залишається обов'язковою складовою майбутньої домовленості. Згідно з його словами, Віткофф висловлював готовність Вашингтона розглянути такі умови та запропонував відновити переговорний процес.