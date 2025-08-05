Мінветеранів: Понад 1 тис. медичних закладів надають ветеранам розширений перелік безоплатних послуг

Уже понад 1 тис. закладів первинної медичної допомоги уклали контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) і надають ветеранам й ветеранкам розширений перелік безоплатних послуг, йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

"За таку допомогу вони отримують додаткове фінансування — майже 650 грн до базового пакету медичних гарантій для лікарів первинки (це майже вдвічі більше, ніж для цивільного населення). У бюджеті Мінветеранів на 2025 рік на ці послуги передбачено 127 млн грн", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що такою можливістю можуть скористатися: звільнені з військової служби учасники бойових дій; люди з інвалідністю внаслідок війни.

Серед безоплатних медичних послуг, які можна отримати: індивідуальний план спостереження та лікування, обстеження, діагностика, профілактичні огляди з урахуванням стану здоров’я ветерана війни, наявних хронічних захворювань, історії хвороби та приналежності до групи ризику; скринінг на стани, пов’язаних із наслідками бойових дій (посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), гіпертонічна хвороба, хронічний больовий синдром, хвороби органів травлення тощо); надання розширених послуг з психологічної допомоги, психотерапії (супровід пацієнтів з ПТСР та відстеження динаміки ПТСР); скерування за необхідності на консультації з лікарем-психіатром, психологом або психотерапевтом (індивідуальна та групова терапія, сесії когнітивно-поведінкової терапії для роботи з травматичним досвідом, програми управління стресом, тривожністю та депресією) та подальший супровід та спостереження; супровід та лікування хронічних станів і наслідків бойових травм із забезпеченням своєчасного консультування для подальшого лікування (консультації лікаря ортопеда-травматолога, лікаря- невролога, лікаря-хірурга тощо); виявлення порушень зору та слуху та подальший супровід із забезпеченням своєчасного консультування та лікування відповідними спеціалістами; участь в розробці та виконанні індивідуального плану реабілітації для пацієнтів з посттравматичними станами; призначення лікарських препаратів для лікування хронічного больового синдрому, а також для контролю специфічних неврологічних та психоемоційних розладів; спостереження та застосування додаткових заходів щодо боротьби з залежностями; забезпечення консультації соціального працівника щодо доступу до медичних та соціальних послуг для отримання Інформаційної підтримки про права ветеранів, можливість отримання додаткових послуг та пільг, організації взаємодії з волонтерськими та громадськими організаціями для соціальної інтеграції ветеранів, вирішенні житлових та матеріальних питань, адаптації до цивільного життя.

Зазначається, що послуги можна отримати за місцем перебування або за допомогою телекомунікацій, якщо це дозволяє стан пацієнта.

Щоб ветеранам й ветеранкам скористатися послугами необхідно: мати, або укласти декларацію з сімейним лікарем або терапевтом, який працює у медзакладі, що має договір на участь у проєкті; надати документи, що підтверджують статус ветерана та особисті дані; заповнити заяву для отримання медичних послуг.