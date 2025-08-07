Розробники: Український дрон "Багнет" розроблений спеціально для перехоплення БПЛА типу Shahed

Український дрон "Багнет" розроблений спеціально для перехоплення ворожих БПЛА типу Shahed із врахуванням їх пришвидшення із 200 км/год до 250 км/год.
Про це Укрінформу розповіли розробники дрона-перехоплювача під час закритого заходу.
"Багнет" розроблений з урахуванням пришвидшення "Шахедів" з 200 до 250 км/год на сьогодні. І з урахуванням маневреності "Шахедів" на фінальному етапі підльоту інтерцептора до них. Тобто це такий спеціалізований продукт для боротьби з "Шахедами" і "Герберами", – розповів Кирило Андрусяк, співвласник компанії з виробництва дронів.
Він додав, що над розробкою дрона-перехоплювача працювали більше року. «Багнет» може працювати як з автоматичним наведенням, так і з ручним. Наразі триває налагодження серійного виробництва дронів-перехоплювачів в Україні. Загалом виробництвом таких дронів в Україні займаються близько п’яти компаній.
«Окрім серії виробництва є ще дуже важлива частина – це навчання мобільно-вогневих груп, які будуть застосовувати дрони-перехоплювачі», – наголосив Андрусяк.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023