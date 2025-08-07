Розробники: Український дрон "Багнет" розроблений спеціально для перехоплення БПЛА типу Shahed

Український дрон "Багнет" розроблений спеціально для перехоплення ворожих БПЛА типу Shahed із врахуванням їх пришвидшення із 200 км/год до 250 км/год.

Про це Укрінформу розповіли розробники дрона-перехоплювача під час закритого заходу.

"Багнет" розроблений з урахуванням пришвидшення "Шахедів" з 200 до 250 км/год на сьогодні. І з урахуванням маневреності "Шахедів" на фінальному етапі підльоту інтерцептора до них. Тобто це такий спеціалізований продукт для боротьби з "Шахедами" і "Герберами", – розповів Кирило Андрусяк, співвласник компанії з виробництва дронів.

Він додав, що над розробкою дрона-перехоплювача працювали більше року. «Багнет» може працювати як з автоматичним наведенням, так і з ручним. Наразі триває налагодження серійного виробництва дронів-перехоплювачів в Україні. Загалом виробництвом таких дронів в Україні займаються близько п’яти компаній.

«Окрім серії виробництва є ще дуже важлива частина – це навчання мобільно-вогневих груп, які будуть застосовувати дрони-перехоплювачі», – наголосив Андрусяк.