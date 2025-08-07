Мінекономіки: росія вкрала мільйони тонн українського зерна від початку війни

Україна оцінює обсяг зерна, вкраденого росією від початку повномасштабного вторгнення, у 15 млн тонн. Це зерно, вироблене в чотирьох окупованих областях і в Криму, змішується з російським у портах Чорного моря та відправляється на експорт.
Про це Reuters повідомив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.
Київ планує звернутися до західних союзників із проханням запровадити санкції проти країн-імпортерів цього зерна. Українська розвідка встановила, що після змішування пшениці відстежити її походження неможливо.
Україна вже закликала ЄС запровадити санкції проти Бангладеш через закупівлю пшениці з окупованих росією регіонів, але цього не було зроблено. Європейська комісія відмовилася коментувати ситуацію для Reuters.
За даними міністерства сільського господарства рф, у 2023 році Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області, які москва називає “новими територіями”, але міжнародна спільнота визнає українськими, забезпечили приблизно 3% усього врожаю зерна в росії. Це частково компенсувало зниження врожайності в країні на 14% через несприятливі погодні умови.
В окупованій Луганській області цьогоріч планують зібрати близько 1 млн тонн зерна, переважно пшениці, і частину відправити на експорт. Минулого року цей показник становив 0,5 млн тонн, а до окупації у 2013 році регіон виробляв 1,3 млн тонн.
