В Україні розпочався аудит закупівель безпілотників для потреб оборони

Рахункова палата розпочала аудит процесу закупівель безпілотників для потреб оборони, повідомили в пресслужбі відомства.

Метою перевірки є виявлення причин затримок у постачанні дронів, які мають критичне значення для армії.

Аудитори вивчатимуть увесь процес: від планування закупівель до укладання договорів та контролю за їх виконанням. Під перевіркою опинилися Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ та Агенція оборонних закупівель.

Очікується, що результати аудиту дозволять не лише виявити недоліки, а й розробити рекомендації для їх усунення, щоб забезпечити своєчасне та якісне постачання безпілотників на фронт.

Звіт за підсумками перевірки планують оприлюднити у листопаді 2025 року. За проведення аудиту відповідає член Рахункової палати Геннадій Пліс.