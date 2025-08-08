New York Post: путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч з Трампом відбулася

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з володимиром путіним лише в тому випадку, якщо диктатор також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє New York Post з посиланням на представника Білого дому.
"путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч (з Трампом – ІФ-У) відбулася. Місце зустрічі ще не визначено", - заявив представник адміністрації президента США.
Раніше москва заявила, що москва і Вашингтон домовилися "в принципі" про проведення зустрічі путіна і Трампа тет-а-тет.
"Була досягнута принципова домовленість про проведення найближчими днями двосторонньої зустрічі на вищому рівні, тобто зустрічі президента володимира путіна і Дональда Трампа", - заявив помічник путіна юрій ушаков, стверджуючи, що це було зроблено "за пропозицією американської сторони".
Білий дім не підтвердив двосторонню зустріч. Про неї також не згадувалося під час прес-конференції в середу, на якій говорилося про можливу тристоронню зустріч за участю президентів США, росії та України.
Зазначається, що кремль все ще чинить опір ідеї включення Зеленського у зустріч.
"Перш за все, ми пропонуємо зосередитися на підготовці двосторонньої зустрічі з Трампом і вважаємо головним, щоб ця зустріч була успішною і результативною", - сказав ушаков.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023