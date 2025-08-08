New York Post: путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч з Трампом відбулася

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з володимиром путіним лише в тому випадку, якщо диктатор також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє New York Post з посиланням на представника Білого дому.

"путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч (з Трампом – ІФ-У) відбулася. Місце зустрічі ще не визначено", - заявив представник адміністрації президента США.

Раніше москва заявила, що москва і Вашингтон домовилися "в принципі" про проведення зустрічі путіна і Трампа тет-а-тет.

"Була досягнута принципова домовленість про проведення найближчими днями двосторонньої зустрічі на вищому рівні, тобто зустрічі президента володимира путіна і Дональда Трампа", - заявив помічник путіна юрій ушаков, стверджуючи, що це було зроблено "за пропозицією американської сторони".

Білий дім не підтвердив двосторонню зустріч. Про неї також не згадувалося під час прес-конференції в середу, на якій говорилося про можливу тристоронню зустріч за участю президентів США, росії та України.

Зазначається, що кремль все ще чинить опір ідеї включення Зеленського у зустріч.

"Перш за все, ми пропонуємо зосередитися на підготовці двосторонньої зустрічі з Трампом і вважаємо головним, щоб ця зустріч була успішною і результативною", - сказав ушаков.