Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

New York Post: путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч з Трампом відбулася

104

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з володимиром путіним лише в тому випадку, якщо диктатор також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє New York Post з посиланням на представника Білого дому.

"путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч (з Трампом – ІФ-У) відбулася. Місце зустрічі ще не визначено", - заявив представник адміністрації президента США.

Раніше москва заявила, що москва і Вашингтон домовилися "в принципі" про проведення зустрічі путіна і Трампа тет-а-тет.

"Була досягнута принципова домовленість про проведення найближчими днями двосторонньої зустрічі на вищому рівні, тобто зустрічі президента володимира путіна і Дональда Трампа", - заявив помічник путіна юрій ушаков, стверджуючи, що це було зроблено "за пропозицією американської сторони".

Білий дім не підтвердив двосторонню зустріч. Про неї також не згадувалося під час прес-конференції в середу, на якій говорилося про можливу тристоронню зустріч за участю президентів США, росії та України.

Зазначається, що кремль все ще чинить опір ідеї включення Зеленського у зустріч.

"Перш за все, ми пропонуємо зосередитися на підготовці двосторонньої зустрічі з Трампом і вважаємо головним, щоб ця зустріч була успішною і результативною", - сказав ушаков.

Зеленський, путін, Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 8 августа 2025
Четверг, 7 августа 2025
Среда, 6 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023