Представниця ЄК: Наразі невідомо, чи братиме Європа участь у переговорах про закінчення війни в Україні

Формат переговорів щодо завершення війни росії проти України поки що не узгоджено. Тому наразі невідомо, чи братиме Європа участь у діалозі.
Про це заявила представниця Єврокомісії Аріанна Подеста на брифінгу.
За її словами, представники ЄС перебувають у постійному контакті з українськими чиновниками та європейськими лідерами. Переговори та контакти "тривають на всіх рівнях".
Подеста також прокоментувала чутки щодо можливих тристоронніх переговорів між президентом України Володимиром Зеленським, лідером США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним без участі представників Європи. За її словами, ще "не було жодного рішення щодо формату".
"Формат, терміни, логістика - все це на даному етапі абсолютно неясно. Усе ще перебуває в процесі визначення. Тож потрібно буде подивитися, як розвиватимуться події. Зараз говорити про це передчасно. Тому, звісно, не може бути розчарування з приводу того, що не було запитано і не було вирішено", - сказала представниця ЄК.
