Зеленський обговорив із МВФ нову програму фінансової допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський обговорив із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою нову програму фінансової допомоги.
Як передає Укрінформ, про це Зеленський повідомив у Телеграмі.
"Важливо було почути, що МВФ бачить: попри війну, Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи. Обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час. Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим. Говорили також про додаткове фінансування для наших воїнів. Різні варіанти розглядаємо. Будемо разом шукати рішення", - написав Зеленський.
