У Раді зареєстровано законопроєкт щодо штрафів за цифровий контент та цифрові послуги

112

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який має на меті врегулювати механізм застосування штрафних санкцій до бізнесу за порушення вимог закону “Про цифровий контент та цифрові послуги”. Бізнес зможе оскаржити санкції в адміністративному порядку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Ініціатором законопроєкту №13608 виступила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Законопроєкт пропонує доповнити чинне законодавство новими нормами, що дозволять ефективно карати порушників.

Що пропонується:

  • у разі наявності підстав, санкції накладаються за результатами заходу державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
  • суб’єкт господарювання має право оскаржити штрафні санкції в адміністративному порядку, установленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням вимог Закону України "Про адміністративну процедуру".
