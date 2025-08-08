У Раді зареєстровано законопроєкт щодо штрафів за цифровий контент та цифрові послуги

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який має на меті врегулювати механізм застосування штрафних санкцій до бізнесу за порушення вимог закону “Про цифровий контент та цифрові послуги”. Бізнес зможе оскаржити санкції в адміністративному порядку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Ініціатором законопроєкту №13608 виступила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Законопроєкт пропонує доповнити чинне законодавство новими нормами, що дозволять ефективно карати порушників.

Що пропонується: