У січні–липні 2025 року надходження до федерального бюджету росії від нафтогазового сектору впали на 19 % порівняно з аналогічним періодом 2024-го — до $69,2 млрд.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки (СЗРУ).

За оцінкою СЗРУ, основними причинами стали зниження світових цін на нафту, зміцнення рубля і різке падіння експорту газу до Євросоюзу.

Так, середня ціна нафти Urals впала на 18,4 % — до $60,37 за барель. Водночас курс рубля зміцнився на 45 % — з 113,71 до 81,25 за долар США. Постачання газу до ЄС зменшилося на 50 % — до 9,93 млрд кубометрів.

З огляду на втрати російський уряд почав скорочувати компенсації нафтовим компаніям у межах паливного демпфера. Міністерство фінансів рф переглянуло прогноз нафтогазових доходів на 2025 рік до $104,4 млрд, що на 24 % менше за попередні очікування ($137,3 млрд).

У розвідці наголошують, що падіння енергетичних доходів демонструє посилення вразливості російської економіки до зовнішнього тиску. Для покриття дефіциту бюджет рф збирається активніше використовувати кошти Фонду національного добробуту та скорочувати видатки на цивільні потреби, переорієнтовуючи фінансування на війну проти України.