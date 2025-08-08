Мінфін США: Очикуємо $50 млрд надходжень кожного місяця завдяки запровадженим митам

Сполучені Штати заявили про очікування $50 млрд надходжень кожного місяця після набрання чинності вищих тарифів на імпорт зі світових країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра торгівлі США Говарда Лутніка, якого цитує Reuters.

За словами міністра, Вашингтон щомісяця очікує дохід у $50 млрд завдяки запровадженим митам президента Дональда Трампа. «А потім ви отримаєте напівпровідники, ви отримаєте фармацевтичні препарати, ви отримаєте всілякі додаткові тарифні гроші», – каже він.

Лутнік допустив продовження тарифної угоди з Китаєм, термін якої спливає 12 серпня. «Я думаю, що ми залишимо це торговій команді та президенту, щоб прийняти ці рішення, але здається ймовірним, що вони досягнуть угоди і продовжать це ще на 90 днів, але я залишу це цій команді», – додав міністр.