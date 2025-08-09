Свириденко: Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні понад 3 млрд євро

Рада ЄС затвердила надання Україні нового траншу в рамках програми Ukraine Facility. Йдеться про передачу понад 3 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram та пресслужбу Ради ЄС.

"Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в рамках Ukraine Facility", - розповіла голова уряду.

Вона уточнила, що новий транш - це сигнал довіри до українського курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність навіть у найскладніші часи.

Свириденко подякувала данському головуванню в Раді ЄС за чітку підтримку.

"Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", - звернула увагу прем'єр.

У Раді ЄС підтвердили, що новий транш для України в рамках Ukraine Facility було схвалено.

"Україна отримає понад 3,2 млрд євро фінансування", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Також там уточнили, що фінансування насамперед спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її державної адміністрації.