Свириденко: Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні понад 3 млрд євро

Рада ЄС затвердила надання Україні нового траншу в рамках програми Ukraine Facility. Йдеться про передачу понад 3 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram та пресслужбу Ради ЄС.
"Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в рамках Ukraine Facility", - розповіла голова уряду.
Вона уточнила, що новий транш - це сигнал довіри до українського курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність навіть у найскладніші часи.
Свириденко подякувала данському головуванню в Раді ЄС за чітку підтримку.
"Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", - звернула увагу прем'єр.
У Раді ЄС підтвердили, що новий транш для України в рамках Ukraine Facility було схвалено.
"Україна отримає понад 3,2 млрд євро фінансування", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Також там уточнили, що фінансування насамперед спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її державної адміністрації.
