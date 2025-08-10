Федієнко: Уряд пропонує законопроєкт щодо забезпечення гарантій захисту військовослужбовців, які повідомили про корупційні правопорушення

Уряд вніс до парламенту законопроєкт про зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення гарантій захисту та прав військовослужбовців.

Про це повідомив голова підкомітету профільного Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Олександр Федієнко у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Кабмін вніс до ВРУ законопроєкт №13605 "Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення гарантій захисту та прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". Ним пропонується розширити можливість військовослужбовців, використовуючи різноманітні канали інформування - інформувати антикорупційні органи щодо корупції в ЗСУ без наслідків для себе", - йдеться в дописі.

Нардеп пояснив, що раніше військовослужбовці не могли без ризиків виступати викривачами корупційних порушень у Збройних силах.

"Нормами діючого Дисциплінарного статуту Збройних Сил України таке право військовослужбовців обмежено правом подання заяви чи скарги до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які провадять досудове слідство, та інших державних органів лише у разі: прийняття незаконних рішень, дій (бездіяльності) стосовно них командирами або іншими військовослужбовцями, порушення їхніх прав, законних інтересів та свобод, а також незаконного покладення на них обов’язків або незаконного притягнення до відповідальності", - зазначив Федієнко.

За його словами, після ухвалення законопроєкту військовослужбовець зможе повідомити про корупційні дії командиру.

"Як я це бачу… Якщо військовослужбовець вирішив піти в СЗЧ за змовою з командиром. Тепер такий військовослужбовець повинен поінформувати (стати викривачем) щодо того, що командир бере хабар, щоб прикрити його СЗЧ. Прикладів, звісно, може бути безліч. Це стосується і переводів, і посад тощо", - додав Федієнко.

Згідно з порівняльною таблицею до законопроєкту, військові-викривачі зможуть звертатись безпосередньо до НАЗК. Окрім того, Дисциплінарний статут ЗСУ пропонується доповнити окремим пунктом статті 114 (ст. 114.1), яким визначити, що подання повідомлень через внутрішні канали здійснюється через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал повідомлень викривачів та спеціальні телефонні лінії.