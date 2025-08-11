Каллас: Міжнародне право чітко визначає – всі тимчасово окуповані території належать Україні

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що будь-яка угода між Вашингтоном і москвою щодо припинення війни має включати Україну та ЄС, і скликає в понеділок глав МЗС європейських країн для обговорення наступних кроків.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
"США мають силу примусити росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та росією має включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи", – заявила Каллас у письмовому коментарі.
Вона додала, що "оскільки ми працюємо над досягненням сталого і справедливого миру, міжнародне право чітко визначає: всі тимчасово окуповані території належать Україні".
"Угода не повинна стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи", – наголосила висока представниця ЄС.
Окрім цього, за словами Каллас, міністри обговорять ситуацію в Газі.
