Каллас: Міжнародне право чітко визначає – всі тимчасово окуповані території належать Україні

Каллас: Міжнародне право чітко визначає – всі тимчасово окуповані території належать Україні

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що будь-яка угода між Вашингтоном і москвою щодо припинення війни має включати Україну та ЄС, і скликає в понеділок глав МЗС європейських країн для обговорення наступних кроків.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

"США мають силу примусити росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та росією має включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи", – заявила Каллас у письмовому коментарі.

Вона додала, що "оскільки ми працюємо над досягненням сталого і справедливого миру, міжнародне право чітко визначає: всі тимчасово окуповані території належать Україні".

"Угода не повинна стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи", – наголосила висока представниця ЄС.

Окрім цього, за словами Каллас, міністри обговорять ситуацію в Газі.

Понедельник, 11 августа 2025
