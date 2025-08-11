Європейські лідери опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та рф

В ніч на неділю 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії (перераховані саме у такому порядку) опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та рф.

Текст заяви опублікували пресслужби цих лідерів після опівночі за центральноєвропейським часом, повідомляє "Європейська правда".

Термінова заява "про мир для України" підкреслює, що її причиною є підготовка до зустрічі Трампа з путіним, що попередньо запланована на 15 серпня, а також оголошує лінії імовірних мирних домовленостей, важливі для авторів заяви.

Європейські керівники "привітали зусилля Трампа", спрямовані на "припинення смертей, завершення загарбницької війни російської федерації та досягнення справедливого і тривалого миру і безпеки для України", а також висловили переконання, що досягти цього можливо лише поєднанням підтримки України та тиску на росію.

Також європейські лідери попередили США, що готові і надалі діяти в цьому ключі зі збереженням значної військової та фінансової підтримки України, в тому числі через механізм Коаліції рішучих, а також підтримуючи наявні та запроваджуючи нові санкції проти росії.

"Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи… Ці життєво важливі інтереси включають потребу в міцних та надійних гарантіях безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність", – наголошує заява.

Ще одна вимога – Україна має зберегти "свободу вибору власної долі". "Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України", – каже документ.

Заява наголошує, що мирні переговори можуть відбуватися лише у разі припинення вогню або скорочення бойових дій, а нинішня лінія зіткнення "має бути відправною точкою переговорів". При цьому європейці наголошують на принципі, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

"Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України", – йдеться у заяві, яка нагадує, що росія порушила свої ключові міжнародні зобов'язання, починаючи зі Статуту ООН і до Будапештського меморандуму.

Заява завершується запевненням у твердій підтримці України, готовності підписантів спільно працювати "заради миру в Україні, який захищає наші життєво важливі інтереси безпеки" Європи.

Документ оприлюднений від імені президента Емманюеля Макрона, прем'єрки Джорджі Мелоні, канцлера Фрідріха Мерца, прем'єра Дональда Туска, прем'єра Кіра Стармера, президентки Урсули фон дер Ляєн та президента Александера Стубба. Чому йдеться саме про такий перелік лідерів, а також у такому порядку – заява не уточнює. Варто відзначити, що саме з цими лідерами президент Зеленський вів активний діалог останніми днями.