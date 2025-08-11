NYT: Для путіна зустріч з Трампом – це можливість не тільки закінчити свою війну проти України, а й розколоти НАТО

російський диктатор володимир путін домігся особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Для глави рф це ідеальна можливість не тільки закінчити свою війну проти України, а й розколоти Північноатлантичний альянс (НАТО).

Про це йдеться в матеріалі американського видання The New York Times, опублікованому 10 серпня.

Як пише видання, наприкінці липня путін зіткнувся з суворою реальністю. російський диктатор опинився на межі втрати Трампа — єдиного західного лідера, за допомогою якого він міг домогтися свого в Україні. Мета руйнування європейського порядку безпеки також стала здаватися недосяжною.

Але Трамп, який, ймовірно, втомився за останні кілька місяців від безплідних телефонних розмов і переговорів, почав висувати ультиматуми. На тлі цього путін вирішив трохи змінити тактику.

Попри попередні відмови російських офіційних осіб вести переговори про території, путін на зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом створив враження, що тепер він готовий до деяких угод щодо територій.

"Говорячи мовою, зрозумілою Трампу — мовою нерухомості — путін домігся того, чого домагався з січня: особистої зустрічі з лідером США без присутності Зеленського, щоб викласти свою позицію та укласти угоду", — пише видання.

На думку професора російської політики в Королівському коледжі Лондона Сема Гріна, цей тиждень був дуже хорошим для путіна. Йому вдалося вийти зі становища значної вразливості.

Директор Берлінського центру "Карнегі росія Євразія" Олександр Габуєв сказав NYT, що путін прибуде на зустріч з Трампом, переслідуючи реалізацію різних сценаріїв.

Експерт вважає, що вони включають укладення вигідної угоди з Трампом, яку глава Білого дому успішно нав’яже президенту України Володимиру Зеленському. Якщо український лідер відмовиться приймати умови угоди, то це призведе до того, що США відвернуться від України.

Третій варіант полягає в тому, що путін продовжить бойові дії ще на 12-18 місяців, розраховуючи на те, що Україна вичерпає свої військові ресурси швидше, ніж економіка росії вичерпає свої.

Професор Грін підкреслив, що якщо путіну вдасться переконати Трампа визнати окупацію українських регіонів, чого не підтримають Україна і Європа. Це може стати причиною розколу всередині НАТО.

Аналітик з росії в Німецькій раді з міжнародних відносин Стефан Мейстер заявив в коментарі виданню, що в контексті майбутньої зустрічі на Алясці для путіна йдеться про набагато важливіші речі. Трамп просто хоче завершити війну, а російський диктатор — змінити стратегічну позицію своєї країни.

"Йдеться про його спадщину. Йдеться про те, де буде стояти росія після цієї війни. Це набагато більш фундаментальне питання. Це створює іншу готовність платити ціну", — сказав Мейстер.