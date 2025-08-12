У ЦПД попереджають про активізацію спроб рф провокувати розкол між Україною та США

кремль активізує дезінформаційну кампанію проти України перед зустріччю президента США Дональда Трампа з російським лідером владіміром путіним на Алясці.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Як зазначають у відомстві, росіяни активно поширюватимуть маніпулятивні наративи про нібито небажання України домовлятися про мир, блокування та затягування переговорів, висування начебто нереалістичних вимог тощо.
роспропаганда планує поширення наративів про нібито несуб’єктність України, доля якої начебто вирішується путіним і Трампом.
Просуватиметься також наратив, нібито Європа не спроможна розв'язувати питання безпеки без участі росії, оскільки зустріч путіна з Трампом начебто демонструє, хто в Європі відповідає за безпеку.
У цьому контексті очікується також просування меседжа, буцімто путін на рівних з Трампом і тільки росія та США можуть забезпечити світову безпеку, зазначає Центр.
Окремо будуть поширюватися меседжі про нібито "остаточну втрату" Україною суверенітету, повну залежність від Вашингтона або Лондона, які нібито змушують воювати "до останнього українця" для забезпечення інтересів своїх держав.
У ЦПД також попереджають про активізацію спроб рф провокувати розкол між Україною та США, а також між Україною–ЄС та США–ЄС. Також очікується посилення спроб російської пропаганди дискредитувати санкції США.
"Як на російську, так і на українську й західну аудиторії пропагандисти будуть поширювати меседжі про нібито неефективність санкцій і їхню шкоду передусім для економіки США та ЄС", – попередили в ЦПД.
